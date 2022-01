Drittligaspieler kommt SGV Freiberg vermeldet Top-Transfer

„Zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“

Nun möchte Marco Kehl-Gómez nach einer schwierigen Hinrunde in München wieder voll angreifen. In Freiberg trifft „KG“ auf alte Bekannte. Mit Christian Mauersberger und Marcel Hofrath spielte er beim Chemnitzer FC in der dritten Liga. „Ich freue mich sehr, dass wir diesen Transfer verwirklichen konnten, da Marcos Qualität ihm auch andere interessante Angebote von Drittligisten und Top-Regionalligavereinen einbrachten“, sagt SGV-Sportdirektor Christian Werner und fügt hinzu: „Dass sich Marco nun für unser Projekt entschieden hat, freut mich wirklich extrem und zeigt auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind, den Verein in die Regionalliga zu führen und dort auch für Überraschungen zu sorgen. Marco ist ein toller Mensch und wir freuen uns alle darauf, ihn im Team willkommen zu heißen. Ein besonderer Dank geht auch an Marcos Management für die gute Zusammenarbeit.“