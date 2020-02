Fußballprofi wechselt zum SGV Freiberg Für Marco Grüttner schließen sich zwei Kreise

Vor eineinhalb Jahren haben sich die Grüttners in Weiler zum Stein ein Haus gekauft. Ehefrau Natalie tritt nach Mutterschutz und Elternzeit im September in der Nähe eine Stelle als Grundschullehrerin an. Für die Betreuung der beiden Kinder Laia (4) und Lunis (1) sind die in Erdmannhausen und Kornwestheim lebenden Eltern und Schwiegereltern bereits fest eingeplant.

Auch sportlich kehrt Marco Grüttner zu seinen Wurzeln zurück. In Freiberg hatte er bereits in der Jugend und zwei Jahre auch aktiv gekickt. Ein paar weitere sollen jetzt noch folgen. „Ich fühle mich topfit, eine Grenze setze ich mir keine. Solange mich die Beine tragen und ich einer Mannschaft helfen kann, spiele ich“, sagt Grüttner. Beim SGV wird er neben seiner Führungsrolle auf dem Feld als Sportlicher Leiter fungieren und damit die rechte Hand des neuen Sportdirektors Christian Werner sein. Bei seinem neuen Klub sei ihm auch die berufliche Perspektive wichtig gewesen, betont der Angreifer. Schließlich wolle er dem Fußball auch nach der Karriere treu bleiben. Grüttner: „Es ist keiner so blauäugig und denkt, dass man nach drei Jahren Zweiter Liga aufhören kann zu arbeiten.“