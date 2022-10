Diskussion in Marbach Hallenbad-Entscheidung vertagt

Eines der am heißesten diskutierten Themen der vergangenen Jahre sollte am Donnerstag im Gemeinderat entschieden werden. Zur Debatte stand: Will man Geld in eine notdürftige Instandsetzung des aktuell wegen unterschiedlicher Mängel geschlossenen Hermann-Zanker-Bades stecken oder die Sportstätte für immer schließen? Am Ende wurde aber doch kein Beschluss gefasst. Das Gremium machte sich mehrheitlich mit den Stimmen von Grünen, CDU, Puls und Teilen der SPD dafür stark, vor einem solchen Einschnitt zunächst Klarheit im Hinblick auf einen geplanten Neubau zu schaffen – damit Marbach womöglich nicht Jahre ohne Bad auskommen muss.