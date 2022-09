Debatte um Schließung Bangen ums Marbacher Hallenbad geht weiter

Entwicklung von Neubaugebiet zuletzt gekippt

Nun ist Morlock zwar Fraktionschef der Sozialdemokraten, aber das muss nicht heißen, dass alle seine Mitstreiter diesen Standpunkt teilen. So bekamen die Genossen zuletzt beim Beschluss zum Neubaugebiet an der Affalterbacher Straße wie die Freien Wähler die eigenen Reihen nicht geschlossen. Je zwei Vertreter von SPD und Freien Wählern bildeten seinerzeit eine Allianz mit der Gruppe Puls, den Grünen und der CDU – und kippten am Ende auch entgegen eines Verwaltungsvorschlags die Entwicklung des Areals. Ob sich die Geschichte so oder so ähnlich wiederholt, wird sich im Gemeinderat zeigen. Puls-Vertreter Jochen Berger ließ sich im Ausschuss gar nicht in die Karten schauen. Dagegen klang bei der Grünen-Sprecherin Barbara Eßlinger an, wohin ihr Pendel ausschlagen könnte. Sie sehe es als „äußerst schwierig“ an, angesichts der finanziell angespannten Lage einen Neubau zu stemmen. „Deswegen bin ich nicht ganz abgeneigt zu sagen: Wir prüfen das nochmal mit der Instandhaltung“, erklärte sie.