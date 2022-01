Die Zukunft des Steinbruchs Zwingelhausen Weniger Staub und Lärm in Aussicht

Das Vorhaben ist die größte Investition der Firmengeschichte

Für das Unternehmen sei das Vorhaben eine wichtige Investition und die größte in den 161 Jahren der Firmengeschichte, betonte der Geschäftsführer Christoph Kübler. Und notwendig, ergänzt der Prokurist Peter Antweiler. Denn das aktuelle Schotterwerk, das in den Sechzigern errichtet und zuletzt im Jahr 1990 erweitert worden ist, sei im Hinblick auf Maschinentechnik, Emissionsschutz und Arbeitsschutz völlig veraltet. „Wir haben nur noch eine Duldung von den Behörden, weil ein neues Werk gebaut werden soll“, machte er deutlich. Zudem sollen ein neues Waaghaus und ein neues Sozialgebäude errichtet werden. Dank des neuen Schotterwerks werde dann die Herstellung „neuer qualifizierter Produkte“ möglich sein, die bislang noch gar nicht oder in nicht ausreichender Menge geliefert werden können, wie beispielsweise Brechsande als Ersatz für Natursand im Beton.