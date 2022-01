Entwicklung des Steinbruchs in Zwingelhausen 5,52  Hektar in Richtung Osten

Entscheidung fällt Ende Januar

Eine Abstimmung über die Erweiterung des Zwingelhäuser Steinbruchs um 5,52 Hektar nach Osten hin steht am 26. Januar auf der Tagesordnung des Planungsausschusses im Verband Region Stuttgart, ebenso der Neubau und Betrieb eines Schotter- und Splittwerkes mit Nebenanlagen auf dem Gelände. Damit verlängere sich der Abbauzeitraum am Standort um etwa 12 Jahre, heißt es in der Vorlage. Aus Sicht des VRS begibt es dagegen keine Bedenken, mit einer Genehmigung ist daher zu rechnen.