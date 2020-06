Die finanzielle Lage des VfB Stuttgart Der Aufstieg – Ein Grund zum Durch-, aber nicht zum Aufatmen

Kurzarbeit So lange es keine Zuschauereinnahmen gibt, wird ein Großteil der rund 250 Mitarbeiter in Kurzarbeit bleiben. Sie wurden darüber informiert, dass bis Ende des Jahres Kurzarbeit beantragt wurde. Bei hundert Prozent liegt sie teilweise bei Angestellten, die mit dem Ticketing oder anderen Tätigkeiten rund um die Organisation von Heimspielen oder Veranstaltungen befasst sind. Deutlich geringer sind die Einbußen in Abteilungen, in denen der Betrieb weitgehend normal weiterläuft. Ohne diese staatlichen Hilfen käme der VfB auch nach dem Aufstieg nur schwer über die Runden.

Zweiter Investor Nach Wolfgang Dietrich hat sich Ende vergangenen Jahres der neue Präsident Claus Vogt auf die Suche begeben, ihm schwebt ein Investorenpool regionaler Mittelständler vor. Das Problem: Einerseits wird sich der Wert des VfB durch den Aufstieg markant erhöhen; andererseits haben die meisten Unternehmen in der momentanen Situation ganz andere Sorgen, als ihr Geld in den VfB zu investieren, auch wenn er wieder zu den besseren Adressen gehört.

Stadion und Clubzentrum – wann wird umgebaut?

Infrastruktur Es sind zwei große Infrastrukturprojekte, die sich Thomas Hitzlsperger auf die Fahnen geschrieben hat: den erneuten Umbau der Mercedes-Benz-Arena und die Errichtung eines neuen Vereinsheimes. Beide Pläne wären kaum zu realisieren gewesen, hätte der VfB den Aufstieg verpasst. Während sich das Vereinsheim vorerst auch weiter nur im Ideen-Status befindet, besteht nun immerhin bei der Stadionmodernisierung die Hoffnung auf erfolgreiche Umsetzung. Vorgesehener Baubeginn ist nach der kommenden Saison. Die Kosten sind ursprünglich auf 65 Millionen Euro veranschlagt worden, von denen die Stadt aufgrund der EM 2024 mindestens 20 Millionen übernimmt. Den großen Rest muss die Stadion-KG und der VfB tragen.