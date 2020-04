Die Bienenmanufaktur Erdmannhausen hat ihre Produktion aufgrund der aktuellen Krise umgestellt. „Wir haben uns gemeinsam mit unseren Partnern Gedanken gemacht, welchen konkreten Beitrag wir in der aktuellen Situation leisten können“, heißt es hierzu in einer Pressemitteilung. Das Ergebnis ist, dass nun auch Desinfektionsmittel nach Vorgaben der WHO produziert werden kann. Dieses ist seit Anfang der Woche im Onlineshop unter www.bienenmanufaktur.com erhältlich. Bei Bedarf an größeren Mengen wird um eine eigene Anfrage unter 01 60 / 7 32 23 28 oder info@bienenmanufaktur.com gebeten.



