Kleinbrenner wollen bei Desinfektionsmitteln aushelfen Der Alkohol wartet in den Kellern

Für ein Flächendesinfektionsmittel wäre das in Ordnung. Bedarf herrscht aber vor allem an Handdesinfektion. Der Wunsch von Andreas Stiegler ist es daher, dass die Verordnung angepasst wird: „Wir Brenner könnten dann unseren Anteil leisten und in die Bresche springen.“ Andreas Stiegler selbst will bis dahin aber seine Familie und Freunde versorgt wissen, weshalb er in seiner Destille jetzt „in Eigenverantwortung und für mich“ Reinigungsmittel für Flächen und Hände produziert. Dabei betont er jedoch: „Ich ziehe da keinen Handel auf oder verdiene etwas daran.“ Seine Produkte gibt er kostenlos in der Nachbarschaft weiter. Wenigstens, bis es eine neue Verordnung gibt: „Wenn die Möglichkeit besteht, will ich natürlich dann an Apotheken liefern.“