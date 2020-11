Gonzalo Castro vom VfB Stuttgart So ist der FC Bayern München zu besiegen

Lesen Sie hier: Der märchenhafte Aufstieg des Benjamin Pavard

Worauf kommt es also an, wenn man den amtierenden Champions-League-Sieger schlagen will, ein Kunststück, das zuletzt der TSG Hoffenheim gelang? Nicht nur auf schnelle Beine, sagt Gonzalo Castro: „Gerade für den Kopf ist ein Spiel gegen die Bayern extrem intensiv, weil man in jeder Sekunde aufpassen muss.“ Wenn man glaube, den Münchner Angriff im Griff zu haben, tauchten die Mittelfeldspieler im Strafraum auf, und wenn’s sein muss, träfen auch die Verteidiger. „Das Problem ist: Die haben sehr viele verschiedene Spieler, die Tore schießen können.“ Auf 13 unterschiedliche Profis verteilen sich die bisher 28 Bayern-Tore in der Liga – beim VfB zeichneten acht Mann für die 16 Treffer verantwortlich.

„Dann kann es passieren, dass du sechs Stück bekommst“

Was also tun? Sich mit elf Mann vor dem eigenen Tor verbarrikadieren? „Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis das erste Tor fällt“, sagt Castro. Munter nach vorne spielen? „Dann kann es passieren, dass du sechs Stück bekommst.“ Ein „Spagat“ sei nötig, um bestehen zu können. „Einerseits müssen alle Spieler verteidigen, andererseits müssen wir versuchen, die Bayern so weit wie möglich vom eigenen Tor fernzuhalten. Nur dann kann es funktionieren.“

Es ist eine Mission, die der VfB-Kapitän zumindest nicht für völlig aussichtslos hält. Hoffnung macht ihm zweierlei: Die „große Moral“ seiner Mannschaft, die in dieser Saison schon mehrmals Rückstände aufgeholt und nur zum Auftakt gegen den SC Freiburg verloren hat, und die „sehr, sehr gute Entwicklung“ der jungen Spieler, die sich überraschend schnell an die Anforderungen in der Bundesliga gewöhnt haben. Gerade für sie sei das Duell mit den Bayern der ultimative Gradmesser: „Sie werden sehen, was sie noch alles lernen müssen, wenn sie auch einmal auf dem Niveau der Bayern spielen wollen.“

Gonzalo Castro selbst muss nicht mehr viel beweisen. Er konnte es sich in der Vergangenheit sogar erlauben, ein Angebot der Bayern auszuschlagen. 2015 sagte er ab, weil er sich bereits für einen Wechsel zu Borussia Dortmund entschieden hatte. Jetzt befindet sich der Mittelfeldspieler auf der Zielgeraden seiner Karriere. Sein Vertrag beim VfB läuft am Saisonende aus, noch ein Jahr will er danach weiterspielen, wo auch immer. Nur ein Szenario könnte ihn zum Umdenken bewegen. Allerdings muss Castro selbst lachen, als er sagt: „Wenn wir dieses Jahr Meister werden, dann höre ich auf.“