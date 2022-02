Das Weinwerk Gronau Experimente aus der Garage

Und dann sind da noch die Birnbäume. Doch was tun mit all dem Obst? „Früher hat man eben Most oder Schnaps draus gemacht“, sagt Ralf Biehler. Irgendwo hat er dann gelesen, dass man auch Sekt daraus machen könnte. Bei einem Produzenten eben dieses prickelnden Getränks haben sich die beiden Gronauer „eingetrunken“. Und es dann selbst probiert. Mit dem Ergebnis, „dass uns die Flaschen im Keller explodiert sind“, räumen Biehler und Gräther ein. „Zu viel Zucker, zu viel Druck.“ Im Jahr darauf haben sie es nach dem Champagner-Verfahren probiert: die Werksbrause – ein Birnensekt – war geboren. Inzwischen gibt es auch „Heimatliebe“, einen Secco aus Birnenwein. Und den Pet Nat, einen spontan vergorenen Schaumwein, den Ralf Biehler händisch rüttelt und mit Trockeneis degorgiert, also entheft. 120 Flaschen sind es, die hier Jahr für Jahr aus einem Riesling entstehen. Gerade wird das Ganze auch bei einem Trollinger ausprobiert. Mitgebracht hat Biehler die Idee des Pet Nats aus einem Österreich-Urlaub zu einem Zeitpunkt, als die Methode hierzulande noch eher unbekannt war.