Freitagsreportage: Destillate aus Gronau Wo Obst im Kessel brodelt

Das Ergebnis ist lecker

Gerade brodelt die letzte Ladung der Birnen-Maische in der Brenn-Anlage, es ist 14 Uhr durch. Frank Bartholomäi hat mit dem Brennen schon am frühen Morgen angefangen, füllt ab, verdünnt, rechnet, notiert – es muss alles passen, damit auch der Zoll nichts zu beanstanden hat. Nils Zastrow schaut ihm interessiert zu. Eigentlich wollte er seinen Schnaps schon vor Weihnachten fertig haben, damit er ihn zum Fest verschenken kann, berichtet er lachend. Aber ein paar Tage später ist auch noch gut, findet er. Den Inhalt seines 20-Liter-Fasses, das er am Nachmittag schließlich stolz vom Hof trägt, wird er in kleine Fläschchen abfüllen. Und weil das Ergebnis lecker ist, möchte er das Thema nächste Saison gleich noch einmal angehen.

Frank Bartholomäi soll das recht sein. Denn er sieht sein Handwerk und damit noch viel mehr in Gefahr. „Es gibt immer weniger Brenner, es gibt immer weniger Brennereien, es gibt immer weniger Streuobstwiesen“, sagt er. Viele seiner Berufskollegen seien 60 Jahre und aufwärts. Der Nachwuchs bleibe oft aus. „Man muss die Jungen begeistern, Streuobstwiesen zu bewirtschaften“, lautet das Credo des Gronauers. „Wir betreiben hier aktiven Landschaftsschutz.“ Und ganz nebenbei hat jeder, der sich für den Weg des Brennens entscheidet, seine eigenen Destillate und Spirituosen daheim. „Das ist doch eine coole Geschichte“, sagt der Gronauer.

Zumal diese Produkte eine persönliche Handschrift tragen. „Wir müssen weg von diesem immer gleichen Kirschwasser aus dem Discounter“, findet er. „Das hat nur mit billig zu tun. Die Individualität geht verloren. Das ist langweilig.“

Auf den Rohstoff kommt es an

Lieber sorgt er selbst für die Individualität – und für die Qualität. „Das fängt beim Rohstoff an, das ist das Allerwichtigste“, sagt Frank Bartholomäi allen, die ihn fragen. Und passt der Rohstoff, passt die Maische, dann kann beim Brennen schon fast gar nichts mehr schief gehen.

Für den gelernten Weinküfermeister muss das Ergebnis so sein, dass man es pur trinken kann. „Wir wollen hier keinen Hühnerfrack oder Rachenputzer, wir wollen Genussalkohol produzieren.“

Bei Frank Bartholomäi selbst ist der Genuss bei Quitte, Zwetschge und Mirabelle am größten. „Das sind für mich die drei Obstbrände.“ Die Bandbreite der Erzeugnisse der kleinen Brennerei in Gronau ist aber noch um einiges größer. Hier wird beispielsweise seit mehr als vier Jahrzehnten schon Whisky hergestellt, der früher eben Bierbrand hieß. Und natürlich gibt es inzwischen auch hier den schon fast obligatorischen Gin. Aber auch Nusslikör aus grünen Walnüssen ist im Sortiment. Und: ein Johannisbeer- und ein Himbeerbrand. Und, und, und . . .

