Corona verändert den Alltag in den Praxen Physiotherapeuten vor der Kurzarbeit

Nicht ganz so dramatisch sieht es bei Stephan Schäfer von der gleichnamigen Physio-Praxis in Kirchberg aus. „Wir haben noch eine Auslastung von 80 bis 90 Prozent“, berichtet er. Dies sei aber nur so, weil es bis vor zwei Wochen noch eine Warteliste mit 30 Personen gegeben habe und die Lücken im Terminplan nach Absagen damit aufgefüllt worden seien. „Gewinn werde ich in den nächsten drei Wochen nicht machen, aber ich will Kurzarbeit so lange es geht vermeiden“, erklärt Schäfer.