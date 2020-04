Tele-Therapie aus Großbottwar Innovative Ideen in der Corona-Krise

Großbottwar - Jürgen Siegele ist ein kreativer Kopf. Intensiv hat er darüber nachgedacht, wie er Patienten und Rehabilitanden in Zeiten von Corona die Anwendungen anbieten kann, die diese normalerweise in seinem Gesundheitszentrum bekommen. Beschränkt werden diese allerdings auf absolut notwendige Fälle wie Schmerzbehandlungen sowie Patienten, die einen Unfall oder eine Operation hatten. „Alle anderen Therapien und Rehabilitationen werden in den Sommer verschoben“, erklärt Jürgen Siegele.