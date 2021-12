Corona in Marbach SPD fordert Testpflicht in Kitas

Höhere Dunkelziffer vermutet

Häußermann deutete an, dass sich dies nicht zuletzt im Kindergarten im Gässle in Rielingshausen zu einem Problem ausgewachsen habe. Dort hätten zuletzt drei PCR-Tests ein Positiv-Ergebnis angezeigt. „Und jeder, der im Gässle ist, weiß, dass die Dunkelziffer wohl etwas höher liegt. Deswegen schicken auch die meisten Eltern ihre Kinder nicht mehr dorthin“, berichtete Häußermann. In einer Gruppe, in der 25 Mädchen und Jungs betreut werden könnten, seien aus Angst vor einer Ansteckung derzeit nur fünf Kids. Diese Zahl bestätigt Franziska Wunschik, die Erste Beigeordnete der Stadt. Die andere Gruppe werde derzeit von acht Kindern besucht. Dass damit im Gässle lediglich 13 von 50 Plätzen belegt sind, hänge in der Tat teilweise mit der Angst der Eltern vor Ansteckungen zusammen. Einige Mädchen und Jungs fehlten aber wie in anderen Einrichtungen auch aktuell wegen Infekten, die der kalten Jahreszeit geschuldet seien.