Burladinger Sportbekleidungshersteller Trigema stellt Masken für Pfleger her

„Wir arbeiten auch samstags“, sagt der Trigema-Chef. An Nähkapazitäten mangele es im Moment nicht, weil Trigema gut 50 Prozent des Absatzes weggebrochen sei. Aufgrund der Corona-Krise musste das Unternehmen die eigenen Testgeschäfte schließen, in dem ein Großteil der Ware verkauft wird. „Wenn ich von heute auf morgen 50 Prozent verliere, bin ich nicht undankbar, wenn wir etwas anderes machen können“, sagt Grupp und setzt noch eins drauf: „Wenn Anfragen kommen, bin ich nicht so arrogant und sage, das mache ich nicht.“ Die Masken, die von den Hohenstein Instituten zertifiziert werden, sind vor allem für Pflegepersonal gedacht, nicht aber für hochinfektiöse Bereiche, und sie erfüllen auch nicht die Schutzklassen FFP2 oder FFP3.