Firmen stellen Produktion um Atemschutzmasken made by ZF

Der Autozulieferer ZF ist gleich selbst in die Produktion von Mundschutz eingestiegen – allerdings nur in China. Hintergrund ist, dass das Tragen von Masken bei der Arbeit in Zeiten des Coronavirus dort behördlich vorgeschrieben ist. Ohne die Hygieneartikel hätte ZF die Produktion nach den chinesischen Neujahrsfeiern und den verlängerten Betriebsruhen wegen der Pandemie nicht aufnehmen dürfen. „Nachdem absehbar war, dass unsere Vorräte im März ausgehen, weil eben alle solche Masken tragen wollen und müssen, hat ZF kurzerhand beschlossen, eine Maschine zur Herstellung solcher Masken anzuschaffen und die benötigte Menge für rund 14 000 ZF-Mitarbeiter in den etwa 40 Werken in China selbst herzustellen“, sagt ein ZF-Sprecher. Seit Anfang März produziert ZF täglich 90 000 bis 100 000 Mundschutzmasken, damit die eigenen Mitarbeiter diese spätestens alle vier Stunden wechseln können. Was über den Bedarf hinaus produziert wird, werde an die Gemeinden gespendet, in denen die ZF-Werke stehen, so der Sprecher.