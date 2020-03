Bürgermeister-Wahl in Erdmannhausen Nach dem Etappensieg wird Vollgas gegeben

Erdmannhausen - Dass sie beide vorne mitspielen, damit hatten Robin Reindl und Marcus Kohler gerechnet. Dass der Abstand zum Drittplatzierten jedoch so groß sein würde, war für beide eine Überraschung. „Ich habe nicht damit gerechnet“, sagt Robin Reindl. „Ich dachte ehrlich gesagt, dass die Stimmen sich etwas gleichmäßiger verteilen und beispielsweise Herr Fuchs, der ja auch einen engagierten und langen Wahlkampf geführt hat, mehr Stimmen bekommt“, sagt Kohler, der auch am Morgen nach der Wahl zufrieden mit seinem persönlichen Ergebnis ist. 13 Stimmen fehlten dem 49-Jährigen auf den Erstplatzierten. „Insgesamt geht das für mich in die richtige Richtung, aber klar war ich auch etwas enttäuscht“, räumt er ein. Er müsse in den kommenden Wochen noch besser transportieren, dass die Herausforderungen, denen sich in heutiger Zeit – Stichwort Mitarbeiterführung – ein Bürgermeister zu stellen habe, anders seien als etwa noch zu Zeiten Siegfried Menners. „Inzwischen hat die Gemeinde mehr als 100 Mitarbeiter. Kommunikation ist da extrem wichtig und da bringe ich viel Erfahrung mit.“