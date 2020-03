Bürgermeister-Wahl in Erdmannhausen Nur von der Deutlichkeit überrascht

Für die Freien Wähler sagte Renate Väth: „Der Wahlausgang war so, wie man vermutet hat, dass sich Kohler und Reindl ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern würden. Wenn man die Stimmung im Ort aufgefangen hat, war das so zu erwarten. Jetzt werden wir sehen, was die zweite Wahl bringt. Jetzt Wahlkampf zu machen, dürfte wegen Corona aber richtig schwer sein.“