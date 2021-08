Brand in Oberstenfeld Feuer in Sozialunterkunft gelegt

Oberstenfeld - Den Verdacht einer schweren Brandstiftung äußert die Staatsanwaltschaft Heilbronn gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Ludwigsburg in Bezug auf ein Feuer, das am Sonntag um 18.40 Uhr in einer gemeindeeigenen Obdachlosenunterkunft in Oberstenfeld ausgebrochen war. Ein 35-Jähriger, der in dem Haus in der Straße Am Schafhaus wohnte, hatte noch während der Löscharbeiten gestanden, den Brand gelegt zu haben.