Acker in Oberstenfeld Feuerwerkskörper löst Brand aus

Oberstenfeld - Ein Bauer aus Oberstenfeld stand am Samstag kurz nach 16 Uhr am Ende seines Ackers am Heerweg, als er auf der anderen Seite des Feldes ein Feuer bemerkte. Eine halbe Stunde davor hatte er dort noch Stroh gedroschen. Die Halme waren sehr trocken, und durch den ständig wehenden leichten Wind breitete sich das Feuer schnell aus.