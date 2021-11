Brand in Benningen Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Beim mitternächtlichen Brand in der Nacht auf Sonntag hatte die Feuerwehr eine bewusstlose 56-jährige Bewohnerin aus dem ersten Obergeschoss des Hauses in der Beihinger Straße gerettet. Die Frau hatte starke Rauchvergiftungen davongetragen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beim Brand in der Sozialunterkunft entstand ein Schaden von etwa 250 000 Euro.