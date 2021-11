Brand in Benningen Feuerwehr rückt noch mal aus

Benningen - Bei einem Brand in einer Sozialunterkunft in der Beihinger Straße in Benningen ist in der Nacht auf Sonntag eine 56-jährige Frau unter dramatischen Umständen aus ihrer Wohnung gerettet worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, entstand ein Schaden von rund 250 000 Euro.