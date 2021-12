Brand in Benningen Haftbefehl gegen 53-jährigen Mieter

Verdächtiger hat sich der Polizei gestellt

Am Sonntagabend begab sich der Mann letztlich in Berlin selbst zu einer Polizeidienststelle und stellte sich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn erließ das Amtsgericht Heilbronn am Montag wegen versuchten Mordes und besonders schwerer Brandstiftung einen Haftbefehl, der dem Tatverdächtigen von einem Haftrichter in Berlin im Rahmen einer Vorführung eröffnet und in Vollzug gesetzt wurde. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg dauern an.