Blickwinkel zum rauen Umgangston im Alltag Grenzen aufzeigen!

Ein freundlicher Hinweis endet mit Beleidigungen

Dass sich die Aggression der Menschen längst nicht mehr nur auf die kommunalen Verantwortungsträger richtet, ist keine neue Erkenntnis. Bis diese Woche habe ich das aber noch nie beim schnöden Einkaufen zu spüren bekommen. Am Mittwoch an der Theke beim Bäcker, als ich eine Dame freundlich bat, mich kurz vorbei zu lassen. Am Montag beim Metzger, als ein neben mir stehender Kunde vom Metzger darauf aufmerksam gemacht wurde, dass Hackfleisch noch am selben Tag verbraucht werden sollte und das Einschweißen die Haltbarkeit nicht verlängere. Statt den freundlichen Hinweis auf die Vorgabe des Gesetzgebers einfach zur Kenntnis zu nehmen, brüllte der Kunde unvermittelt im Geschäft herum und beleidigte den völlig perplexen Verkäufer mehrfach. Als ich ihn bat, sich zu mäßigen, dachte ich für einen kurzen Moment, er springe mir ins Gesicht. Doch es folgte Gott sei Dank nur halblautes Grummeln.