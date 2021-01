In eigener Sache Im Kreuzfeuer

Weshalb ich mich heute hier an Sie wende, ist, darum zu bitten, es an einer anderen Stelle nicht so weit kommen zu lassen. Es geht um die Veröffentlichung von Leserbriefen von Stadt- und Gemeinderäten. Seit Tagen wird der Redaktion vorgeworfen, sie würde nicht ausgewogen agieren. Sogar der Begriff der Zensur wird benutzt! Hintergrund ist, dass zwei Stadträte vergeblich versucht haben, ihre Wahlempfehlung via Leserbrief in unser Blatt zu bringen. Zur Klarstellung: Es ist ein langjähriges Statut unserer Zeitung, Leserbriefe von Mandatsträgern wie Gemeinde- oder Stadträte nicht zu veröffentlichen. Das gilt von Beilstein bis Marbach. Das machen auch viele andere Zeitungen so. Die Räte haben die Möglichkeit, sich innerhalb des Gremiums oder über Erklärungen ihrer Fraktionen zu äußern, auch der Anzeigenteil steht ihnen für Wahlwerbung offen, aber nicht die Leserbriefspalten unserer Zeitung. Diese sind Bürgern vorbehalten, die kein Amt begleiten. Unsere Redaktion hat von allen Fraktionen die Stellungnahmen und Positionierungen zur BM-Wahl bereits veröffentlicht. Außerdem werden alle anderen Leserbriefe zur Wahl bis einen Tag vorher von uns veröffentlicht. Deshalb meine Bitte nach dieser langen Vorrede, liebe Stadträtinnen und Räte, liebe Leserinnen und Leser, respektieren Sie bitte dieses Statut und haben Sie Verständnis für unsere Regeln. Bitte nutzen Sie unseren Lokalteil vielmehr als Informationsangebot zur eigenen Meinungsbildung. Kai Keller, MZ-Geschäftsführer