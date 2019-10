Blickwinkel Überzogen

Mit der Vorlage zur Vergabe der Einrichtungselemente in der jüngsten Sitzung des technischen Ausschusses ist der engagierte Bauamtsleiter jedoch etwas übers Ziel hinaus geschossen. Geht es nach Fussenegger, respektive der Verwaltung, erhält ein Einrichtungshaus mit angeschlossener Schreinerei aus Bad Boll den Zuschlag für das Interieur. Knapp 53 000 Euro soll der Spaß kosten. 5500 Euro davon sind Planungskosten, allein 21 000 Euro verschlingen jedoch ein großes und ein kleines Lounge-Sofa mit einem PC-Arbeitsplatz. Der Hinweis, dass die Möbel Sonderanfertigungen sind und mit Blick auf die Haltbarkeit gewissen Qualitätsanforderungen standhalten sollten, lindert mein Unverständnis nicht wirklich. Auch der Blick auf die Entwürfe stimmen nicht milde. Über Geschmack lässt sich streiten und an der schwarzen Zebracouch-Landschaft will ich meine Kritik nicht festmachen. Wobei die Designer-Unikate dennoch eher in einem Luxushotel als in einem Jugendhaus zu verorten sind. Die S Jugendlichen sollen sich in ihrem neuen Domizil wohlfühlen, aber braucht es dafür allen Ernstes Chill-Inseln für 21 000 Euro? Nein, braucht es nicht. Und selbst wenn im Haushalt 50 000 Euro für den Posten „Einrichtungsgegenstände“ zur Verfügung stehen, heißt das nicht, dass sie auch ausgegeben werden müssen.