Steinheim Knatsch um Möbel fürs neue Jugendhaus

Aussagen, die wiederum Norbert Gundelsweiler überhaupt nicht passten. Er erinnerte daran, dass die Projektgruppe keinen beschließenden Charakter habe. „Sie kann nur Empfehlungen abgeben“, betonte er. Davon abgesehen sei sein Eindruck von dem Vor-Ort-Termin gewesen, dass zwar Nachfragen formuliert wurden, aber keine Widersprüche im Raum standen. Umso mehr ärgerte er sich darüber, dass die Vorbehalte nun, einen Monat später, auf den Tisch kämen und nicht schon vor der Sitzung an die Verwaltung herangetragen worden seien. Er höre zum ersten Mal von den Bedenken. „Die Verwaltung fühlt sich an die Wand gestellt“, sagte er. Seine Kritik richte sich in dem Punkt explizit an Michael Bokelmann, erklärt Norbert Gundelsweiler auf Nachfrage. Bokelmann wiederum will sich „nicht im Detail“ zu dem Vorwurf des Ersten Beigeordneten äußern, wonach er schon früher auf die Verwaltung hätte zugehen können.