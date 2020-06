Blickwinkel Tiere achten

Bottwartal - Es ist ein einprägsames Erlebnis, mit einem Jäger nachts loszuziehen. Nicht irgendwo, sondern hier bei uns. Als ich für unsere Freitagsreportage einen Jagdpächter beim Wunnenstein begleitete, fühlte sich das an, als tauche ich in eine fremde Welt ein – gebettet in die gewohnte Umgebung. In dieser fremden Welt hat sich der Mensch zum Schlaf gelegt. Dafür geben die Tiere den Takt an. Ich habe addiert: Bei der zweieinhalbstündigen Tour sahen und hörten wir auf den wenigen Quadratkilometern 16 Rehe und Rehböcke, neun Wildschweine, zwei Füchse und einen Hasen. Den Dachs, der meinem Begleiter auf der Fahrt zum Treffpunkt fast vors Auto lief, können wir gerne mitzählen. All das waren nur die Tiere, die sich aus dem Wald bewegten. Oder wie der Jäger es ausdrückte: „Ein Bruchteil“ derer, die hier leben.