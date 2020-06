Freitagsreportage „Manchmal ist es hier wie im Zoo“

Das Landratsamt gibt ihm vor, welche Abschussquote er und sein Team pro Jahr zu erfüllen haben. Die sei wichtig, um Schäden gering zu halten und die Population des Niederwilds zu stabilisieren. Gibt es zu viele Füchse, schwinden Vögel und Hasen. Gleichzeitig bekommt der Fuchs Räude, woran er qualvoll verenden kann. Bei Rehwild sind es 20 Tiere im Jahr. „Künftig wird das mehr sein, da wir viel Rehwild haben.“ Auch Wildschweine gibt es reichlich. 60 Exemplare im Revier, schätzt Erik Müller, die Frischlinge nicht eingerechnet. Über Nacht machen sie viel Strecke, teils zehn Kilometer am Stück. Das Nahrungsangebot ist riesig. Selbst Frischlingsbachen, die kein Jahr alt sind, sind bereits trächtig. Bei Wildschweinen wird deshalb geschossen, was geht. Erlegt werden dürfen keine Muttertiere, aber trächtige Säue. „Aber auch das macht keinen Spaß“, so Müller, der sogar mal ein 130-Kilogramm-Exemplar erlegte. Meist wird das Tier auch direkt im Wald aufgeschnitten. „Keime im toten Körper vermehren sich exponentiell“, so der Grund. Das meiste Fleisch verwerten die Jagdpächter und Jäger selbst zu Wurst, Steak, Schinken oder Braten. Was an die Gastronomie geht, verwertet der Metzger. „Seit Corona ist das nicht mehr viel. In der Zeit haben wir selbst viel Wurst gemacht.“

Wir sind zurück am Auto und suchen noch mal die vorherige Lichtung ab. Inzwischen fressen hier, 150 Meter entfernt, zwei Wildschweine am Feld, ein drittes kommt aus dem Wald gerannt. Diesmal blicke ich durch ein Nachtsichtgerät mit Infrarotstrahler. Die Landschaft erscheint hell, die Tiere als dunkler Fleck. Wir steigen ins Auto. Über Feldwege geht es weiter. Beim nächsten Halt zwischen Feld und Streuobstwiese ist noch mehr los. Auf dem Feld steht ein Reh, mit gespitzten Ohren blickt es zu uns. Vom Horizont kommt ein Feldhase angehoppelt und bleibt direkt vor dem Reh stehen. Er blickt ebenfalls zu uns, seine Löffel stehen zum Himmel – welch ein Anblick!

Ich drehe mich um, suche durchs Objektiv die Streuobstwiese ab. Drei weitere Rehe halten sich hier auf, 20 Meter vor uns. Dahinter am Waldrand sitzt vermutlich ein Fuchs – der helle Punkt ist zu klein, um Details zu erkennen. „Es ist schön, denen beim Mäusejagen zuzusehen. Die hüpfen richtig übers Feld“, sagt Erik Müller, der keine jungen Füchse schießt. „Die sind wie Kuscheltiere. Das bringe ich nicht übers Herz.“ Auch Feldhasen schießt er nicht, da es wenige gibt.

Dann wird es wildromantisch: Aus dem Wald vor uns sind jetzt aus zwei Richtungen laute Geräusche zu hören. Wie ein Hundebellen, das durch den Wald und über die Lichtung hallt. „Das sind zwei Rehböcke, die schrecken. Das hört man tagsüber nicht so“, sagt Erik Müller. Die Böcke seien sauer aufeinander. „Vielleicht stecken sie ihr Revier ab. Durch den milden Winter passiert dieses Jahr alles deutlich früher.“ Sekunden später rennen alle Rehe vor uns in den Wald – als wollten sie Augenzeugen des Streits sein.

Beim nächsten Stopp fressen sechs Wildschweine im Feld vor uns. Wir nähern uns, werden aber gehört – die Tiere flüchten. Das Rascheln im hochstehenden Feld ist gut zu hören. Also geht’s weiter Richtung Autobahn und Holzweiler Hof. Wir laufen auch durch eine stockfinstere A81-Unterführung, doch Tiere sind dahinter nicht zu sehen. „Die Natur hier ist sehr schön, gerade am Faulbach. Nur ist die Autobahn sehr laut, was aber das Jagen natürlich sehr effektiv macht.“

Während wir zurück zum Wunnenstein fahren, berichtet Erik Müller von seinen Aufgaben. Nur in der Schonzeit im März und April werde nicht gejagt. Meist verbringt er eine Nacht pro Woche draußen, unterwegs ist er dann bis 2, 3 Uhr. Mal steht auch Hasenzählen an, mal gilt es nach Stürmen Wege freizusägen. Mal sind Aufforstungsmaßnahmen zu begleiten, mal bringt ihm ein Bauer ein Kitz vorbei, das beim Mähen angefahren wurde. Und jederzeit kann das Handy klingeln: Wenn ein Fahrzeug ein Wildtier erwischt, wird Müller hinzugerufen, um das Wild zu entfernen und manchmal einen Unfallbericht für die Versicherung zu schreiben. Solches Fleisch wird meist zu Hundefutter. Freuen dürfen sich darüber die beiden Jagdhunde Müllers, die tagsüber seine Begleiter sind.

Es bereite ihm aber auch Spaß, auch so mal eine Nacht im Revier zu verbringen und zu beobachten, schildert Erik Müller. Gerne mit einem Bierchen. Dann gibt es auch Dachse, Goldschakale und Waschbären zu sehen. Kein Wunder, dass er sagt: „Manchmal ist es wie im Zoo. Dann bin ich schockiert ob der Menge an Tieren.“