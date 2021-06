Bild der Verwüstung Fast kompletter Bienenstand zerstört

Von Grund auf wieder aufgebaut

Ob das der Fall ist, wird sich in den kommenden zwei Wochen zeigen. In dieser Zeit will Thomas Deckert auch versuchen, kleine Ableger aus den Völkern zu bilden. Diese bekommen dann jeweils neue Königinnen, die er bereits aus einer Zucht bestellt hat. Sie werden in einem kleinen so genannten Königinnenkäfig per Versand gebracht und haben etwas Futter und drei bis vier Pflegebienen dabei. Wenn dann alles klappt, sollen starke Wintervölker heranwachsen. Das Ziel ist, die Völker zu stabilisieren, mit neuen Königinnen zu versorgen und gut in die Winterruhe zu bringen. „Insofern kann man froh sein, dass der Schaden nicht im August passiert ist, da wäre es dann zu spät gewesen“, bleibt Deckert optimistisch.