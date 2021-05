Bienen bereichern eine Firma Plötzlich 200 000 neue Mitarbeiter

Es ist aber auch generell so, dass die Völker ganz unterschiedlich im Charakter sind, erklärt Thomas Deckert. Eines von denen, die er mitgebracht hat, zeige zum Beispiel einen recht hohen Drang, Propolis zu produzieren. „Das sieht man an den Waben. Und vielleicht haben wir die Chance, im Herbst Propolis zu ernten.“ Aber zunächst einmal wird es Honig geben. Hiervon produzieren die Firmenbienen pro Stock etwa 25 bis 30 Kilo pro Jahr. Thomas Deckert will ihn Mitte bis Ende Juli gemeinsam mit den Mitarbeitern von Etiket Schiller ernten, schleudern und abfüllen. Probiert werden darf aber vorher schon. Dann zum Beispiel, wenn Thomas Deckert den Mitarbeitern das Innenleben der Kisten zeigt. „Spätestens, wenn der eigene Honig mit den Fingern aus den Waben gekratzt und geschleckt wird, kann man an den Gesichtern sehen, warum wir das anbieten.“



Der Imker und seine Bienen

Thomas Deckert, 45 Jahre alt, lebt in Erdmannhausen und ist Unternehmensberater. Das Imkern hat er begonnen, weil er zum Berufsalltag eine sinnvolle, abwechslungsreiche Beschäftigung finden wollte. „Irgendwas mit Tieren war schnell klar“, sagt er. „Auf der Shortlist blieben nach ein paar Wochen die Wasserbüffelzucht oder eben Bienen.“ Gemeinsam mit Wolfgang Barth begann er vor 13 Jahren hobbymäßig mit der Bienenhaltung. Vor drei Jahren machte er mit seiner Frau Carmen David-Deckert die Ausbildung beim Imkerverein Ludwigsburg, vor gut zwei Jahren gründeten die beiden die Bienenmanufaktur. Dort vertreibt das Ehepaar Honig, Blütenpollen und Honigperlen.



Bienen haben elementaren und direkten Anteil an der Artenvielfalt der bestehenden Pflanzen- und Tierwelt. Fast 90 Prozent der Blütenpflanzen weltweit sind von der Bestäubung abhängig. „Wir sehen unseren Beitrag darin, durch eine eigene naturnahe Bienenzucht und die professionelle ganzjährige Pflege die Bienen und ihren Erhalt wesensgetreu zu fördern“, so Thomas und Carmen Deckert. „Unsere Bienen leben in natürlichen großzügigen Holzbeuten mit eigenem Naturwabenbau. Die Königinnen bleiben unversehrt, und drohende Gefahren werden durch natürliche und organische Substanzen abgewehrt.“



Propolis ist eine von Bienen hergestellte harzartige Masse mit antibiotischer, antiviraler und antimykotischer Wirkung. Im Bienenstock verhindert er, dass es schimmelt – trotz hoher Luftfeuchtigkeit und molligen 35 Grad. Als Tinktur, Salbe oder Mundwasser kann es auch therapeutisch genutzt werden. sl

Mitte/Ende Juli soll der Honig geerntet werden

Thomas Deckert ist selbst jedes Mal fasziniert, wenn er den Superorganismus Biene beobachtet. „Es gibt verschiedenste Rollen und Aufgaben im Volk, die penibel genau aufeinander abgestimmt sind.“ So sei zum Beispiel die Königin auf Gedeih und Verderb von ihrem Volk abhängig. „Eine einzelne Biene ist nie überlebensfähig, nur die große Mende einzelner Bienen zusammen als ganzes Volk.“

Wie im Bienenstock schlussendlich alles zusammenwirkt, zeigt Thomas Deckert auch gleich anhand einer Wabe, in der der Bienennachwuchs das Licht der Welt erblickt. Das Insekt schlüpft, schüttelt sich kurz und schon kommen die anderen Bienen an und putzen die Wabe direkt wieder sauber.