Beilsteiner Herzog-Christoph-Gymnasium Improvisierte Klassenzimmer in der Sporthalle

Mitte März ist am Beilsteiner Herzog-Christoph-Gymnasium bei vorbereitenden Arbeiten für Sanierungen eine PCB-Belastung in den Gebäudetrakten A und B festgestellt worden. Betroffen waren insgesamt 29 Räume. Schulleitung und Stadt mussten sofort handeln und schickten alle Schüler ins Fernlernen. Seitdem ist viel passiert. Der Trakt A wurde inzwischen wieder ganz freigegeben, die Beseitigung der Schadstoffbelastung im Trakt B nimmt Formen an – wenngleich einige Schüler nun in den kommenden Wochen in die Langhanssporthalle ausweichen werden müssen.