Beilsteiner Herzog-Christoph-Gymnasium HCG: Schule fast komplett dicht nach Schadstoff-Fund

Fakt ist: Bei vorbereitenden Arbeiten für Sanierungen im Mai wurde am Freitag festgestellt, dass die Luft im ein oder anderen Klassenzimmer nicht okay ist. „Durch weitere Untersuchungen kam dann heraus, dass eine erhöhte PCB-Belastung vorliegt – ausgehend von den Fugen rund um Rohre unterhalb der Fenster“, wie Beilsteins Bauamtsleiter Eugen Raile am Dienstagabend dem Gemeinderat erklärte, nachdem der stellvertretende Bürgermeister Oliver Muth die Bombe platzen ließ. „Wir haben dann das Gesundheitsamt unverzüglich informiert und stehen seitdem auch in engem Kontakt mit Dorit Zähringer, der kommissarischen Schulleiterin“, so Raile. Noch am Freitag wurde dann die Schließung der Gebäudetrakte A und B veranlasst. „Man muss erst einmal alle betroffenen Räume untersuchen lassen, bevor man dort wieder unterrichten kann“, erklärt Raile. Die Untersuchungen laufen in dieser Woche, wie schnell und in welchem Ausmaß dann gehandelt werden kann und muss, dazu kann bislang keiner etwas sagen. Auch nicht, was für Kosten hier dann auf die Kommune zukommen könnten. Das Gremium gab aber sein Go, damit die Verwaltung sofort alles Nötige veranlassen kann.