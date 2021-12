Baustart ohne Antrag in Affalterbach Ein Gerätehaus sorgt für Diskussionen

So weit ist es indes nicht gekommen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung erklärte das Gremium mehrheitlich – bei einer Nein-Stimme und drei Enthaltungen – sein Einverständnis zu dem nun knapp sechs Quadratmeter großen Gerätehaus – unter der Bedingung, dass es wie geplant ein Flachdach bekommt, die Seitenwände mit Holz verkleidet werden und zur Straße hin eine Hecke gepflanzt wird – Resultat der zwischenzeitlichen Gespräche mit dem Bauherrn. Kritik gab es trotzdem: „Da kann ich ja in Zukunft jedem raten, einfach mal drauflos zu bauen, irgendwann wird’s schon durchgehen“, monierte Hans Steidle (CDU). Auch Helmut Rikker (Freie Wähler) meinte, das Vorgehen, erst zu bauen und dann einen Antrag zu stellen, sei sicher nicht in Ordnung. Anders als Steidle vertrat er aber die Ansicht, es gebe durchaus Vergleichbares in der Nachbarschaft.

Auch andernorts sind ungenehmigte Gerätehütten ein Thema

Das Thema Gartenhütten ist nicht zu unterschätzen. Wohl im Januar wird der Fortbestand oder Abriss von noch vier solcher Bauten in Großsachsenheim den Petitionsausschuss des Landtags beschäftigen. Denn in dem fraglichen Gebiet, in dem durch einen Bauträger Eigentumswohnungen errichtet wurden, schließt der Bebauungsplan Gartenhütten explizit aus – was den Bauträger nicht daran hinderte, Gartenhütten in einer bestimmten Größe zu erlauben.

