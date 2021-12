Ausnahmen beim Bau: Wenn ich auf das Ende sehe...

Denn dahinter steckt die Frage, ob man von der Gemeinde festgelegte Bebauungspläne einfach so ignorieren kann. Bebauungspläne, die im Übrigen, gerade wegen möglicherweise erheblicher Eingriffe in die Rechte von Grundstückseigentümern und Bewohnern, in einem langwierigen Verfahren, bei dem auch die Öffentlichkeit gehört wird, festgelegt und beschlossen werden und Rechtsgültigkeit erlangen. Wenn jemand baut, ohne sich um Baugenehmigungen und Bebauungspläne zu scheren, dann könnten das auch andere zum Anlass nehmen, dasselbe zu tun. Vor allem, weil verschiedene Bürgermeister unter der Hand berichten, dass große Bauträger gerne mal einen weder gesetzeskonformen noch genehmigten Größenzuschlag von zehn Prozent für sich in Anspruch nehmen.