Bauprojekt in Erdmannhausen Angst vor Schäden durch Neubauten

Ein Rechtsstreit ist kaum zu gewinnen

Am schlimmsten betroffen dürfte das Haus von Gerhard Brezler sein, das an einer Seite um ganze acht Zentimeter abgesackt ist – und ein Ende ist nicht in Sicht. „Leider lässt sich das nicht durch eine Unterspritzung stabilisieren“, so Brezler. Dazu müsste man mehr als acht Meter aufgraben, was das Problem verstärken könnte. Ganz zu schweigen von den Kosten von geschätzt mindestens 200 000 Euro, die er aus eigener Tasche zahlen müsste. Denn anders als sein Nachbar Rudolf Mischel hat er vor Baubeginn kein Beweissicherungsverfahren durchführen lassen: „Ich hätte nie gedacht, dass die Neubauten meinem eigenen Haus schaden könnten“, erklärt Brezler. Doch auch Mischel, der wie ein weiterer Nachbar prozessiert hat, bekommt nach einem Vergleich vor Gericht nur die Hälfte der geschätzten Schäden an seinem Eigenheim ersetzt. Anwalts- und Gutachterkosten trägt er selbst. Und damit hat er wohl noch Glück gehabt, denn bei Bauschäden werde „mit harten Bandagen gekämpft“, so die Einschätzung von Otmar H. Wernicke, Geschäftsführer von Haus und Grund in Stuttgart: „Da geht es um sehr viel Geld.“