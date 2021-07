Plan in Erdmannhausen Entscheid über Häuserbau wird vertagt

Zeitliche Anpassung mit Bebauungsplanverfahren

„Wir möchten der Bürgerbeteiligung hier mehr Raum geben“, begründet Marcus Kohler die Entscheidung. So findet am Montagabend auf Bürgerinitiative ein Vor-Ort-Termin mit dem Bürgermeister und Gemeinderäten statt. Zudem habe man aufgeschoben, so Kohler, da parallel ein Verfahren läuft, bei dem der Bebauungsplan im betroffenen Gebiet Ellenberg angepasst wird. „Wir möchten warten, bis dieses Verfahren fortgeschritten ist.“ Aktuell wird das Habitat analysiert. Erst dann können Bürger Stellungnahmen abgeben – was für die geplanten Mehrfamilienhäuser aber hinfällig gewesen wäre, wenn die Bauanträge schon abgesegnet gewesen wären. So werden beide Verfahren nun zeitlich angepasst. Beim Bebauungsplan rechnet Bauamtsleiterin Larissa Claus damit, das dieser in spätestens einem Jahr steht – abhängig von möglichen Stellungnahmen.