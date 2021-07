Baupläne in Erdmannhausen Bürgerprotest zeigt Wirkung

Erdmannhausen - Der geplante Bau zweier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 17 Wohneinheiten in der Bahnhofstraße beziehungsweise Kirchberger Straße bewegt die Anwohner, die aufgrund von Erfahrungen mit solchen Bauten in der Nachbarschaft Schäden an ihren Gebäuden und eine weitere Verschlechterung der Verkehrssituation ebenso befürchten wie Nachteile aus ökologischer Sicht.