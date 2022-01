Baumfällung in Marbach Kahlschlag soll für Sicherheit sorgen

Was ein Sicherheitsrisiko darstellt, muss weichen

Vor dem Hintergrund sollen all jene Exemplare gefällt werden, die ein Sicherheitsrisiko für Fußgänger, Rad- oder Autofahrer darstellen könnten, erklärte Jan Trost. Das klingt allerdings einfacher, als es tatsächlich ist. Denn die Stadt kann nicht frei schalten und walten. Die Grundstücke befinden sich nämlich nur teilweise in kommunaler Hand. Insofern müssen also auch die privaten Eigentümer mitspielen. Der Bürgermeister zeigt sich aber zuversichtlich, dass die Besitzer der Parzellen alle ihr Okay für die Eingriffe geben. Die Fällungen sollen von der Stadt veranlasst und anschließend den Eigentümern in Rechnung gestellt werden, und zwar angelehnt an die Zahl der Eschen, die weichen müssen, erläuterte Fabio Ianzano aus der städtischen Finanzabteilung. Sollte sich je jemand strikt weigern, obwohl Handlungsbedarf auf seinem Gelände besteht, würde die Stadt als Ultima Ratio die Karte der so genannten Ersatzvornahme ausspielen, kündigte Trost an. Über diese rechtliche Schiene könnte die Stadt vereinfacht ausgedrückt das erledigen lassen, was unabdingbar ist – und dann auch einen unwilligen Eigentümer zur Kasse bitten.