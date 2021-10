Umstürzende Bäume Im Wüstenbachtal besteht Lebensgefahr

Wie leicht eine Esche fällt, demonstrieren die Fachmänner anschaulich

Der Wald rund um das Wüstenbachtal gehört in großen Teilen privaten Waldbesitzern, nur ein kleiner Tal gehört den Gemeinden. „Wir vom Forstamt haben es uns zur Aufgabe gemacht, die privaten Besitzer zu unterstützen“, erklärt der stellvertretende Forstamtsleiter. Denn wie leicht man eine Esche in diesem Gebiet zu Fall bringen kann, demonstrieren er und seine Kollegen den anwesenden Bürgermeistern, Gemeinderäten und interessierten Bürgern kurzerhand anschaulich – mit einem Seil, das um eine riesige Esche gespannt und am anderen Ende an einem Traktor befestigt ist. Es braucht nur geringe Zugkraft, und die Esche fällt. Die Wurzeln des Baums sind völlig zerstört, können in der Hand zerbröselt werden. Dies sehe ein Spaziergänger nicht. „Die ersten Symptome zeigen sich an der Krone. Aber wenn man diese wahrnimmt, sind die Wurzeln unten schon tot“, erklärt der Fachmann. Schuld ist hierbei ein Pilz, der durch die Triebe in den Baum gelangt.