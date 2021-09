Bauen in Höpfigheim Großer Schritt beim günstigen Wohnen

Steinheim - Ohne jegliche Diskussion wurde jetzt im Steinheimer Ausschuss für Technik und Umwelt der Antrag zum Bau eines Mehrfamilienhauses in den Höpfigheimer Seewiesen zur Kenntnis genommen. Dabei handelt es sich durchaus um ein bemerkenswertes Gesuch. Zum einen entstehen mit dem Projekt auf einen Schlag 18 Wohneinheiten und damit mehr als in allen anderen Immobilien in dem Neubaugebiet. Zum anderen sollen sämtliche Wohnungen in die Rubrik bezahlbar fallen, sagt Bürgermeister Thomas Winterhalter auf Nachfrage. Und das habe es in dieser Dimension in ganz Steinheim seit Jahren nicht gegeben.