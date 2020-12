Steinheim schafft Wohnraum Neue Baugebiete rücken näher

Der Kleinbottwarer Ortsvorsteher Horst Trautwein verlieh daraufhin seiner Hoffnung Ausdruck, dass sich diese Kostenentwicklung in der Zukunft fortsetzt und sich auch bei der demnächst ebenfalls anstehenden Ausschreibung für das Gebiet Scheibenäcker niederschlägt. Der CDU-Mann spielte damit vermutlich auch auf die Diskussion an, die im Hintergrund um das Areal in Kleinbottwar schwelt. Eigentümer und Bauherren fürchten hier, dass sich die Erschließungskosten auf einem sehr hohen Niveau einpendeln werden. Bürgermeister Thomas Winterhalter gab in der Hinsicht keine Prognosen ab. Er hoffe aber ebenfalls, dass für die Verlegung der Leitungen und den Straßenbau künftig nicht allzu viel Geld in die Hand genommen werden muss. „Auch die Stadt Steinheim ist nennenswerte Grundstückseigentümerin in der Seewiesen-Erweiterung, aber auch im Gebiet Scheibenäcker. Jeder Euro, den wir von den Erschließungskosten runterkommen, tut dann auch uns gut“, erklärte der Rathauschef. Insofern könne er die Forderung nach einer Reduktion dieser Ausgaben nachvollziehen. Das lasse sich aber nicht immer bewerkstelligen.