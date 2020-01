„Babylon Berlin“ Staffel 3 Krachend gehen die Goldenen Zwanziger zu Ende

Zwanzigerjahre-Gassenhauer inklusive

Die neue Staffel beginnt mit einer albtraumhaften Sequenz, in der Gereon Rath durch eine Bank taumelt, die sich in ein Irrenhaus verwandelt hat. Es schneit Papier von der Decke. Die Wirklichkeit ist seltsam verzerrt, Geräusche dringen nur dumpf gedämpft durch. Ein Mann jagt sich eine Kugel in den Kopf, ein anderer baumelt von der Galerie, und mit wächsernem Gesichtsausdruck wankt und stolpert Gereon Rath als kafkaesker Held zum Ausgang.

Solche Szenen, solche Einfälle sind es, die „Babylon Berlin“ so außergewöhnlich machen. Die Serie ruht sich nicht auf der Krimistory aus, und sie begnügt sich nicht damit, als hübsch dekoriertes Historienstück wie „Ku‘damm 56“ oder „Charité“ Geschichtsunterricht zu geben. „Babylon Berlin“ will mehr, ist auch Milieustudie, Psychodrama, politisches Lehrstück und eine wunderbar verschachtelte Hommage an den Revuefilm. Erneut setzt die Serie auf Musik, die nach kurios verfremdeten Gassenhauern aus den 1920ern klingt. Und immer wieder werden einzelne Einstellungen und Szenen in eigenständige Kunstwerke verwandelt, in aufwendig arrangierte Wimmelbilder. Die albtraumhafte Eröffnung­ ist letztlich das düstere Spiegelbild zu der Film-im-Film-Szene, in der Betty Winter ihr letztes Lied singt und mit den Worten „Und in der Seele brennt nichts als Schmerz“ stirbt. Ob Charlotte Ritter und ihre Mitbewohnerin in ihrer Nachtschläfer-Wohnung zu Claire Waldoffs „Raus mit den Männern aus dem Reichstag“ die Wäsche des Tagschläfers weg­packen oder sich die Serie in das Gewusel der Stadt stürzt – stets sind diese Szenen virtuos choreografiert.

So geht Serie heute

Denn letztlich geht es in „Babylon­ Berlin“ um die Lust am Filmemachen, um die Lust, eine aufregende Zeit, eine nicht zur Ruhe kommende Stadt szenisch zu erkunden, um die Lust, einige der besten Schauspieler, die Deutschland zu bieten hat, zeigen zu lassen, was sie können. Neu im Ensemble sind diesmal etwa Ronald Zehrfeld, Meret Becker oder Martin Wuttke. Und immer wenn man glaubt, jetzt verheddern sich die drei Regisseure­ doch ein bisschen in ihrem Erzählmoloch, stellen sie mit der nächsten Szene ihre Story einfach wieder auf den Kopf. So geht Serie heute.

Sky zeigt die zwölf Episoden der neuen „Babylon Berlin“-Staffel immer freitags in Doppelfolgen bei Sky 1 HD und bietet sie auf Abruf bei Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q an. Das Erste strahlt die Serie im Herbst 2020 aus.