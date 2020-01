Der Kult um „Babylon Berlin“ Die schrecklich schönen 20er Jahre

Was ist das Geheimnis dieses Erfolgs? Sicher, es liegt an der Serie selbst. Den drei Regisseuren Tom Tykwer, Achim von Borries und Hendrik Handloegten, die auch die Drehbücher verfasst haben, gelingt hier eine Qualität, eine Dichte, eine Spannung, eine Rhythmik, ein solches Maß an Überraschungen, wie es mit Verlaub die deutsche Filmproduktion so zuvor noch nicht gezeigt hat. Und so viel sei verraten: Gleich die ersten drei Intro-Minuten der neuen Staffel – sie spielen in der Berliner Börse – zaubern einen derartigen Bildersturm hervor, dass man als Zuschauer schlicht den Atem anhält.