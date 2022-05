Ausstellung „Kunst in der Kelter“ Rielingshausen ist ein Künstlerdorf

Mit einem Zitat des Malers Lyonel Feininger „Kunst ist nicht Luxus, sondern eine Notwendigkeit“ übergab sie den Stab an Carla Heussler, die der Stadt attestierte, dass in Rielingshausen – nahe der Literaturstadt Marbach – sehr viele spannende Künstler lebten und leben. Etwa Fritz Genkinger, „der Rielingshäuser Malerstar,“ dem in der Kernstadt sogar ein eigenes Kunsthaus gewidmet ist. Spannungsreich war auch der Bogen, den Heussler spann: denn die drei Frauen und sechs Männer, die sie vorstellte, geben eine enorme Spannbreite an Künstlerschicksalen und Stilen wieder. Diese Vielfalt zu erleben, das bot die Ausstellung in der historischen Kelter, zu deren Vernissage weitaus mehr Gäste erschienen waren, als zunächst erwartet.

