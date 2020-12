Neues Museum in Marbach Film ebnet den Weg ins Genkinger-Haus

Dass momentan eben nichts los ist, betrübt Manfred Knappe sehr. Umso glücklicher schätze er sich, dass mithilfe des Films, der zum „Hineinflanieren“ auffordere, den Menschen die Möglichkeit gegeben werde, einen soliden Eindruck vom Museum zu erhalten. „Es ist ein emotionaler Film, der mit starker Symbolkraft daherkommt und der die Menschen animieren soll, nach Marbach zu kommen“, so Knappe, der den Film „wie ein Kunstwerk“ sieht. In der Tat: Der vierminütige Streifen macht erheblich Lust auf mehr. Ambitioniert, ja liebevoll wird darin der vielseitige Künstler Fritz Genkinger nahegebracht. Einer, „der sich vom Kunstmarkt nie korrumpieren hat lassen“, wie Sabine Willmann betonte. In künstlerisch gelungener Symbiose bringt der Film den Zuschauer in Kontakt mit dem unverwechselbaren Kunststil Genkingers wie auch mit der charakterstarken Architektur des Museums. Obendrein bedient er sich der Stimmen Oliver Heises, der Genkingers authentische Gedanken als Statements spricht, sowie der Schauspielerin Dorothea Baltzer, die informiert. „Nach dem Film blutet einem geradezu das Herz, dass wir so etwas Attraktives in unserer Stadt gerade nicht zeigen können“, meinte Bürgermeister Trost zum Abschluss.