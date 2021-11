Ausstellung „Form und Farbe“ in Oberstenfeld Kunst aus der Region – seit 45 Jahren

Yannick Garbe dagegen ist vielen Lesern vor allem durch seine Arbeit als Wetterkolumnist der Marbacher Zeitung bekannt. Er fängt in seinen Fotografien außergewöhnliche Wetterphänomene ein und beweist damit zugleich seinen scharfen Blick auf das, was in der Atmosphäre brodelt – eine Faszination, die die Menschheit seit Beginn an begleitet und beschäftigt.