Aufregung in Beilstein Wird das Hallenbad geschlossen?

Das Problem seien die Energiepreise und in diesem Zusammenhang zugleich auch der Gebäude-Zustand. „Im Moment blasen wir die Energie quasi aus dem Fenster, denn die Fensterfront ist in einem schlechten energetischen Zustand und auch das Dach ist nicht in Ordnung“, berichtet sie. Deshalb möchte die Stadt die Kosten für den Betrieb von Januar bis April sparen und dieses Geld in eine Sanierung investieren, damit das Bad ab Herbst 2023 wieder genutzt werden kann. „Es ist doch so: Eine Gemeinde muss ein Hallenbad auch tragen können. Und unter den aktuellen Bedingungen können wir das nicht. Da ist es doch schlauer, wir machen eine kurze Pause und haben dann langfristig eine Perspektive. Es geht ja nicht darum, dass wir das Bad ganz schließen wollen“, so die Rathauschefin. Letztlich sei es aber die Entscheidung der Räte – und hier könne am Dienstag jede Diskussion geführt werden.