Debatte in Marbach dauert an Räte machen Druck bei neuem Bad

Peter Winter, Zweiter Vorsitzender des Marbacher Schwimmvereins, hat die Gemeinderatssitzung am Donnerstag mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlassen, wie er am Morgen danach am Telefon erzählt. Mit Wohlwollen hat er registriert, dass die Runde das altehrwürdige Hermann-Zanker-Bad nicht für alle Zeiten dichtgemacht hat und sein Club weiter auf eine notdürftige Instandsetzung hoffen darf. In dem Fall könnte die Sportstätte nach einer rund zweijährigen Reparaturphase bis 2028 weiter genutzt werden, wenn die Lichter Stand jetzt ganz ausgehen würden. Das Haar in der Suppe ist für ihn jedoch, dass sich eine Wiedereröffnung des derzeit wegen diverser sicherheitsrelevanter Macken geschlossenen Bads weiter verzögern würde. Denn die Räte haben die Entscheidung über dessen Zukunft vertagt.